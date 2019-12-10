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Напавший на больницу в Чехии обвинял врачей в бездействии

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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Мужчина, открывший огонь по посетителям больницы в Остраве, полагал, что серьезно болен, а врачи не хотят его лечить. Об этом пишет портал novinky.cz.

По данным издания, злоумышленником оказался 42-летний инженер-строитель. Последние недели он находился на больничном, а на рабочем месте не появлялся почти весь ноябрь. По словам его работодателя, несколько дней назад мужчина принес больничный лист и заявил, что тяжело болен.

В полиции комментировать слова директора фирмы отказались, пишет aktualne.cz. Действительно ли стрелок страдал от какого-либо заболевания, неизвестно.

Мужчина открыл огонь в больнице утром во вторник, 10 декабря. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, нападавший расстрелял посетителей в зале ожидания, целясь своим жертвам в голову и шею. После этого преступник скрылся на серебристом Renault. Правоохранителям удалось выследить автомобиль, однако мужчина покончил с собой.

В результате происшествия погибли шесть человек — четверо мужчин скончались на месте, две женщины умерли в машине скорой помощи, пишет tn.cz. Еще два человека пострадали.

По данным посольства РФ в Чехии, россиян среди пострадавших в инциденте нет, пишет «РИА Новости». Информацию подтвердили в медучреждении, где произошла стрельба.

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