Прямой эфир

Полиция Чехии показала фото предполагаемого стрелка в больнице

0
Фото: REUTERS/Lukas Kabon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось фото подозреваемого в стрельбе, произошедшей в больнице чешского города Острава. Полиция республики опубликовала фото предполагаемого преступника в Twitter.

«Мы просим общественность о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности», — говорится в сообщении.

-

Позже полиция удалила эту фотографию из Twitter.

«Примечание к опубликованной фотографии: это важный свидетель события, но в данный момент мы работаем над другой версией и ищем другого человека. Спасибо за ваше понимание», — написали правоохранители.

Ранее сообщалось, что число жертв увеличилось до шести человек.

Изначально поступала информация о четырех погибших.

По данным портала irozhlas.cz, сейчас полиция разыскивает человека ростом 180 см в красной куртке.

1 декабря неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу. По последним данным, были ранены 11 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На вечеринке в Венесуэле произошла стрельба
Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Нью-Джерси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019