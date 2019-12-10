Полиция Чехии показала фото предполагаемого стрелка в больнице

В Сети появилось фото подозреваемого в стрельбе, произошедшей в больнице чешского города Острава. Полиция республики опубликовала фото предполагаемого преступника в Twitter.

«Мы просим общественность о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности», — говорится в сообщении.

Позже полиция удалила эту фотографию из Twitter.

«Примечание к опубликованной фотографии: это важный свидетель события, но в данный момент мы работаем над другой версией и ищем другого человека. Спасибо за ваше понимание», — написали правоохранители.

Ранее сообщалось, что число жертв увеличилось до шести человек.

Изначально поступала информация о четырех погибших.

По данным портала irozhlas.cz, сейчас полиция разыскивает человека ростом 180 см в красной куртке.

1 декабря неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу. По последним данным, были ранены 11 человек.