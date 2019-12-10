Полиция нашла мертвым подозреваемого в стрельбе в Чехии

Подозреваемый в нападении на больницу города Острава покончил с собой, полиция нашла его тело. Об этом сообщает полиция Чехии в Twitter 10 декабря.

Как отмечает портал novinky.cz, после атаки злоумышленник скрылся с места преступления на серебристом Renault, правоохранителям удалось выследить его автомобиль. Где именно была найдена машина не сообщается. О мотивах преступника также пока ничего неизвестно.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) 10 декабря 2019 г.

Стрельба в медучреждении произошла утром во вторник, 10 декабря. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, мужчина открыл огонь по посетителям в зале ожидания и стрелял своим жертвам целенаправленно в голову и шею. По предварительным данным, злоумышленник успел один раз перезарядит пистолет.

По последним данным, погибли шесть человек — четверо мужчин скончались на месте, две женщины умерли в машине скорой помощи, пишет tn.cz. Еще два человека пострадали.

Территории учреждения и ближайших учебных заведений остаются закрытыми. По данным руководства больницы, россиян среди пострадавших нет.