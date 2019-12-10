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Россияне не пострадали при стрельбе в чешской больнице

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Фото: ТАСС/EPA/LUKAS KABON
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Среди погибших в результате стрельбы в больнице чешского города Остраве нет граждан России. Об этом сообщили ТАСС в руководстве медицинского учреждения во вторник, 10 декабря.

«Среди погибших и раненых в результате стрельбы не должны быть граждане России», — сказал собеседник агентства. Генеральное консульство России в городе Брно, к консульскому округу которого относится Острава, проверяет эту информацию.

Неизвестный отрыл стрельбу в больнице утром во вторник. По предварительным данным, мужчина стрелял по машине «скорой» помощи, после чего скрылся. Мотивы преступления неизвестны.

По данным МВД Чехии, в результате ЧП погибли шесть человек, точное число пострадавших пока не называется.

Чешская полиция опубликовала на своей странице в Twitter фото предполагаемого злоумышленника, но затем оно было удалено. Позже в полиции уточнили, что на фотографии был «важный свидетель инцидента», а полицейские ищут другого зачинщика стрельбы.

Сейчас территории учреждения и ближайших учебных заведений закрыты, пишет idnes.cz.

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