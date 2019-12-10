Четыре человека погибли при стрельбе в больнице в Чехии

В больнице в чешском городе Остраве произошла стрельба. Погибли четыре человека, еще двое получили серьезные ранения, сообщает полиция республики в Twitter во вторник, 10 декабря.

Na místě události jsou čtyři mrtví a dvě těžce zraněné osoby. Policie po pachateli intenzivně pátrá. Žádáme veřejnost o součinnost, v případě jakýchkoliv poznatků nás, prosím, kontaktujte na lince 158. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

По данным портала irozhlas.cz, сейчас полиция разыскивает человека ростом 180 см в красном пиджаке. Местных жителей попросили сообщить в полицию в случае наличия каких-либо сведений о преступнике.

1 декабря неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу. По последним данным, были ранены 11 человек.