Четыре человека погибли при стрельбе в больнице в Чехии
В больнице в чешском городе Остраве произошла стрельба. Погибли четыре человека, еще двое получили серьезные ранения, сообщает полиция республики в Twitter во вторник, 10 декабря.
По данным портала irozhlas.cz, сейчас полиция разыскивает человека ростом 180 см в красном пиджаке. Местных жителей попросили сообщить в полицию в случае наличия каких-либо сведений о преступнике.
1 декабря неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу. По последним данным, были ранены 11 человек.