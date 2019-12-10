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Четыре человека погибли при стрельбе в больнице в Чехии

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Фото: REUTERS/Lukas Kabon
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В больнице в чешском городе Остраве произошла стрельба. Погибли четыре человека, еще двое получили серьезные ранения, сообщает полиция республики в Twitter во вторник, 10 декабря.

По данным портала irozhlas.cz, сейчас полиция разыскивает человека ростом 180 см в красном пиджаке. Местных жителей попросили сообщить в полицию в случае наличия каких-либо сведений о преступнике.

1 декабря неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу. По последним данным, были ранены 11 человек.

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