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СМИ узнали о задержании шести саудовцев после стрельбы на базе ВВС США

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Фото: foxnews.com
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Шесть граждан Саудовской Аравии задержаны 6 декабря (7 декабря мск) после стрельбы на территории авиабазы Пенсакола ВМС США в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

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Саудовцев задержали около авиабазы, они арестованы, идет допрос. Расследование ведет ФБР, которое отказалось назвать имя стрелявшего. Но, как сообщил телеканалу источник, его звали Мохаммед Саид Альшамрани.

Стрелок был участником военно-морской программы подготовки иностранных военных, в которой участвуют около 1,5 тыс. иностранцев.

После инцидента сенатор от Флориды Рик Скотт призвал к пересмотру программы подготовки иностранных летчиков в США. На своей странице в Twitter он написал, что стране не надо обеспечивать военную подготовку тем, кто стремится причинить вред США.

Инцидент со стрельбой произошел на авиабазе Пенсакола 6 декабря. Погибли три человека, стрелявшего ликвидировали. Семь человек госпитализированы.

В пятницу на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Стрельба началась за час до мероприятий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и выразил соболезнования в связи со стрельбой во Флориде.

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