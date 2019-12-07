СМИ узнали о задержании шести саудовцев после стрельбы на базе ВВС США

Шесть граждан Саудовской Аравии задержаны 6 декабря (7 декабря мск) после стрельбы на территории авиабазы Пенсакола ВМС США в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Саудовцев задержали около авиабазы, они арестованы, идет допрос. Расследование ведет ФБР, которое отказалось назвать имя стрелявшего. Но, как сообщил телеканалу источник, его звали Мохаммед Саид Альшамрани.

Стрелок был участником военно-морской программы подготовки иностранных военных, в которой участвуют около 1,5 тыс. иностранцев.

После инцидента сенатор от Флориды Рик Скотт призвал к пересмотру программы подготовки иностранных летчиков в США. На своей странице в Twitter он написал, что стране не надо обеспечивать военную подготовку тем, кто стремится причинить вред США.

Инцидент со стрельбой произошел на авиабазе Пенсакола 6 декабря. Погибли три человека, стрелявшего ликвидировали. Семь человек госпитализированы.

В пятницу на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Стрельба началась за час до мероприятий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и выразил соболезнования в связи со стрельбой во Флориде.