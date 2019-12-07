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Саудовская Аравия будет сотрудничать с ФБР по делу о стрельбе на авиабазе

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США будет руководить расследованием обстоятельств и подоплеки стрельбы на территории авиабазы американских ВМС в штате Флорида, а Саудовская Аравия намерена сотрудничать в расследовании инцидента.

ФБР выделило на это ресурсы, в том числе группу, которая будет отвечать за сбор и анализ улик на месте преступления. На своей странице в Twitter региональное отделение ФБР в Джексонвилле сообщило, что взаимодействует с прокуратурой, местными и федеральными партнерами.

Кроме того, диппредставительство Саудовской Аравии сообщило, что король Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд поручил спецслужбам королевства сотрудничать с американскими ведомствами.

6 декабря губернатор штата Рон Десантис рассказал журналистам, что открывший стрельбу на авиабазе во Флориде был служащим военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

В пятницу на базе Пенсакола должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Но за час до начала праздника на базе началась стрельба. В результате ЧП погибло 4 человека, в том числе военнослужащий, открывший огонь.

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