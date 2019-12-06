Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что атака произошла в момент прибытия на базу автоколонны с военной техникой и оборудованием. Американские военные ответили злоумышленникам артиллерийским обстрелом, а также использовали световые бомбы.

4 декабря боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо. Погибли 10 мирных жителей, среди них восемь детей, мужчина и женщина. Еще 13 человек ранены, семеро из них — дети, двое находятся в тяжелом состоянии.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.