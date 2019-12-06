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Число жертв стрельбы на авиабазе ВМС США возросло до четырех

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Фото: U.S. Navy
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Число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американских ВМС в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что пострадавшие в результате стрельбы доставлены в больницы.

Как отмечает издание Pensacola News Journal со ссылкой на местного шерифа, всего стрелок задел 11 человек, из которых несколько погибли, а семеро госпитализированы.

Вход на территорию военной базы закрыт. Информация о ЧП подтверждается на странице военной базы в Twitter. Служба безопасности и морская полиция США проводят расследование. Первоначально сообщалось о двух погибших.

Издание North Escambia сообщает, что 6 декабря на базе Пенсакола должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Но за час до начала праздника на базе началась стрельба.

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