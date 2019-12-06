Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии

Открывший стрельбу на авиабазе во Флориде был служащим военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил журналистам губернатор штата Рон Десантис. Его выступление транслировал телеканал ABC News.

По словам губернатора, саудовец проходил обучение на авиабазе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и выразил соболезнования в связи со стрельбой во Флориде.

«Король Саудовской Аравии Салман только что позвонил, выразил свои искренние соболезнования и передал слова сочувствия семьям и друзьям воинов, убитых и раненных во время нападения в Пенсаколе, Флорида», — написал он в Twitter.

Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок. Семь человек госпитализированы.

В пятницу на базе Пенсакола должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Но за час до начала праздника на базе началась стрельба.