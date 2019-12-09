Прямой эфир

В Подмосковье мужчина застрелил из ружья выглянувшую из окна женщину

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городском округе Ступино Московской области пьяный местный житель устроил стрельбу, в результате которой погибла пенсионерка. Об этом 9 декабря сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря в деревне Мясное на Овражной улице. 47-летний житель городского округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез за крышу своего дома и открыл огонь из охотничьего ружья. В соседнем доме к окну подошла 57-летняя пенсионерка, чтобы посмотреть, что за шум на улице. Тогда мужчина выстрелил в нее, попав в грудную клетку, сообщает телеканал «Звезда». Супруг женщины вызвал скорую помощь, но по пути в больницу она скончалась.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего, пишет «Газета.ру». При обыске у него дома было найдено охотничье ружье, два охотничьих карабина, 44 патрона разного калибра. На крыше, откуда он вел стрельбу, нашли две стреляные гильзы патрона. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу, отмечает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

7 декабря сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы в торговом центре на Таганской улице в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Желающий справить нужду мексиканец застрелил четырех человек из-за замечания
Драка со стрельбой в московском ТЦ попала на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019