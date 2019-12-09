В Подмосковье мужчина застрелил из ружья выглянувшую из окна женщину

В городском округе Ступино Московской области пьяный местный житель устроил стрельбу, в результате которой погибла пенсионерка. Об этом 9 декабря сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря в деревне Мясное на Овражной улице. 47-летний житель городского округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез за крышу своего дома и открыл огонь из охотничьего ружья. В соседнем доме к окну подошла 57-летняя пенсионерка, чтобы посмотреть, что за шум на улице. Тогда мужчина выстрелил в нее, попав в грудную клетку, сообщает телеканал «Звезда». Супруг женщины вызвал скорую помощь, но по пути в больницу она скончалась.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего, пишет «Газета.ру». При обыске у него дома было найдено охотничье ружье, два охотничьих карабина, 44 патрона разного калибра. На крыше, откуда он вел стрельбу, нашли две стреляные гильзы патрона. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу, отмечает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

7 декабря сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы в торговом центре на Таганской улице в Москве.