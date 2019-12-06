Драка со стрельбой в московском ТЦ попала на видео

Появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлена драка со стрельбой в торговом центре «Таганский пассаж», сообщает в пятницу, 6 декабря, РЕН ТВ.

На кадрах видно, как один из участников потасовки достает травматический пистолет и стреляет в воздух. После этого люди начинают разбегаться.

По словам очевидцев, молодой человек открыл стрельбу после того, как оппоненты достали ножи.

В пресс-службе столичного главка МВД проверяют данную информацию. Другие подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают возможных очевидцев происшествия, проводится проверка, передает ТАСС.

4 декабря женщина погибла и еще два человека получили ранения в результате стрельбы в Перми, которую открыл 50-летний местный житель.