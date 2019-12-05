Водитель внедорожника устроил стрельбу на МКАД

Водитель устроил стрельбу на МКАД на северо-западе столицы в четверг, 5 декабря. Полиция устанавливает личность нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

«В 16:45 в полицию поступило сообщение о конфликте на МКАД в районе улицы Свободы, где один из водителей предположительно на внедорожнике, по сообщению заявителя, произвел выстрел в воздух, после чего скрылся», — цитирует агентству городских новостей «Москва» представителя столичного ГУ МВД. Никто не пострадал в результате дорожного конфликта.

4 декабря женщина погибла и еще два человека получили ранения в результате стрельбы в Перми, которую открыл 50-летний местный житель. Сначала злоумышленник обстрелял дверь собственной квартиры. Выйдя на улицу, он начал беспорядочно стрелять по автомобилям и прохожим. Он ранил в ногу сотрудника Росгвардии.