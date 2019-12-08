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Желающий справить нужду мексиканец застрелил четырех человек из-за замечания

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Мексиканец открыл стрельбу в ответ на замечания, которое ему сделали жильцы одного из домов в Мехико, куда он зашел справить нужду. В результате происшествия четыре человека погибли, еще двое получили ранения.

По информации ведомства, в полицию поступили сообщения о выстрелах. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили вооруженного мужчину. Полицейские потребовали от него бросить оружие, но тот открыл огонь, в результате чего был ликвидирован.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на министерство общественной безопасности Мехико, прибывшие на место инцидента врачи зафиксировали смерть нападавшего и двоих жильцов дома. Еще три человека были ранены, однако один из них скончался по пути в больницу.

Издание Excelsior также сообщило, что, по неофициальной информации, стрелявший мужчина является отставным капитаном Секретариата национальной обороны (SEDENA). Инцидент произошел в центре города недалеко от Национального дворца.

6 декабря в торговом центре «Таганский пассаж» произошла драка со стрельбой. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из участников потасовки достает травматический пистолет и стреляет в воздух. После этого люди начинают разбегаться.

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