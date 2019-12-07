Власти не нашли в стрельбе на базе ВВС США связи с террористами

Власти США не нашли связей между военнослужащим ВВС Саудовской Аравии, который устроил стрельбу на военной базе Пенсакола в штате Флорида, и международными террористическими группировками. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на первоначальную оценку спецслужб в субботу, 7 декабря.

«Саудовец, застреливший трех человек на военно-морской базе во Флориде в пятницу, не имел никаких связей с международными террористическими группировками и, судя по всему, действовал один», — отмечает издание. Его цитирует «РИА Новости».

Как отмечает агентство Associated Press, за несколько дней до стрельбы саудовский военный, проходивший обучение на базе Пенсакола, организовал вечеринку, на который он в компании других обучавшихся военных смотрел видеоролики массовых стрельб. Помимо этого, еще один саудовский военный снимал инцидент на видео.

В пятницу на базе Пенсакола должны были состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Но за час до начала праздника на базе началась стрельба. В результате ЧП погибло 4 человека, в том числе военнослужащий, открывший огонь.