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Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы в торговом центре на Таганской улице в Москве. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Полицейские установили, что в 19:55 в помещение кафе, расположенное в ТЦ по указанному адресу (Таганская улица, 3 — Ред.), вошли неизвестные, один из которых из огнестрельного оружия неустановленного типа произвел два выстрела, после чего неизвестные скрылись», — рассказали в главке.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Накануне, в торговом центре «Таганский пассаж» произошла драка со стрельбой. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из участников потасовки достает травматический пистолет и стреляет в воздух. После этого люди начинают разбегаться.

По словам очевидцев, молодой человек открыл стрельбу после того, как оппоненты достали ножи.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают возможных очевидцев происшествия, проводится проверка.

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