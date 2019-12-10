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Число погибших при стрельбе в Чехии возросло до шести

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Фото: TASS/EPA/LUKAS KABON
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Число погибших в результате стрельбы в больнице города Острава увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек 10 декабря.

Ранее сообщалось о четырех жертвах инцидента. Точное число пострадавших пока не называется, передает портал echo24.cz.

Информацию о числе погибших подтвердил премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, четверо скончались на месте, еще двое умерли по дороге в больницу, передает novinky.cz. Бабиш отменил свои планы и выехал на место происшествия.

На месте работают правоохранители, задействован полицейский вертолет. Чешская полиция разослала ориентировки на подозреваемого — правоохранители ищут мужчину средних лет, рост 180 см, одет в красную куртку.

Неизвестный напал на медучреждение утром во вторник, 10 декабря. Мужчина открыл стрельбу, предварительно, по машине скорой помощи, после чего скрылся. Мотивы преступления неизвестны.

Территории учреждения и ближайших учебных заведений закрыты, пишет idnes.cz.

Посольство России в Чехии проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших при инциденте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию. ТАСС со ссылкой на руководство больницы сообщает, что граждане РФ не пострадали.

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