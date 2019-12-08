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Советник Трампа по безопасности посчитал стрельбу во Флориде терактом

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Фото: REUTERS/Michael Spooneybarger
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что стрельба на военно-морской базе во Флориде является терактом. Об этом 8 декабря сообщил телеканал CBS.

«Мне кажется, это был теракт. Не хочу предвосхищать расследование, но похоже, что это был кто-то радикально настроенный», — сказал он.

По словам О’Брайена, непонятно, связан ли нападавший с какими-либо организациями или же действовал в одиночку, однако, исходя из того, что ему известно, случай похож на террористический акт.

В пятницу на базе Пенсакола должны были состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Но за час до начала праздника на базе началась стрельба. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе военнослужащий, открывший огонь.

Позднее, выяснилось, что стрельбу открыл подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани. Король этой страны выразил свои соболезнования президенту США Дональду Трампу, а правительство — выразило готовность сотрудничать со следствием.

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