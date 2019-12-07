Саудовский военный устроил стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде

Открывший стрельбу на авиабазе во Флориде был служащим военно-воздушных сил Саудовской Аравии Король этой страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд уже выразил свои соболезнования президенту США Дональду Трампу.

Три человека погибли при стрельбе на военно-морской базе Пенсакола во Флориде. Не менее восьми ранены, нападавший ликвидирован.