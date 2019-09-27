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В иранской судоходной организации подтвердили отплытие Stena Impero

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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В Организации портов и судоходства иранской провинции Хромозган, где находился британский нефтяной танкер Stena Impero, подтвердили, что судно отбыло из порта Бендер-Аббас. Об этом 27 сентября пишет «РИА Новости».

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«Сегодня из порта Бендер-Аббас в 9 часов утра танкер Stena Impero начал свое плавание в направлении международного коридора в Персидском заливе», — говорится в сообщении.

Решение о прекращении задержания танкера было принято еще в среду, 25 сентября, однако судно оставалось в порту. Кроме того, танкер сменил пункт назначения с порта Эль-Джубайль (Саудовская Аравия) на порт Рашид (ОАЭ), передает агентство Reuters.

22 сентября глава компании-судовладельца Stena Bulks Эрик Хонелл заявлял, что танкер может быть отпущен в тот же день. По его словам, соответствующая информация была получена от иранских властей.

Британский танкер Stena Impero был задержан «Корпусом стражей исламской революции» (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.

На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Экипаж некоторое время не выходил на связь.

5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного танкера, в том числе один россиянин, покинули страну и вылетели в Дубай. Как отмечает «Газета.ру», моряки были отпущены по запросу судовладельца.

16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер будет освобожден через несколько дней после решения ряда бюрократических вопросов.

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