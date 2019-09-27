Вода ушла из трех подтопленных населенных пунктов на Дальнем Востоке

За минувшие сутки три населенных пункта на Дальнем Востоке освободились от паводковой воды. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В течение суток от воды освободилось два населённых пункта в Еврейской автономной области и один населённых пункт в Хабаровском крае», — приводит сообщение спасателей «РИА Новости».

В настоящее время в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО) в 13 муниципальных образованиях в зоне паводка находятся 99 населенных пунктов. Подтоплены 72 населенных пункта, 208 жилых домов, 1764 приусадебных участка и 110 участков автомобильных дорог.

Накануне в ЕАО за прошедшие сутки от воды освободилось около 22 тыс. га сельскохозяйственных земель, 104 приусадебных участка, три участка дорог общей протяженностью 4,5 км. По предварительным данным, паводок причинил ущерб экономике региона на сумму в 2 млрд рублей.