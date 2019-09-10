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Ущерб от паводка в ЕАО оценили в 2 млрд рублей

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Паводок причинил ущерб экономике ЕАО в 2 млрд рублей. Предварительные данные сообщил губернатор Александр Левинталь. При этом он не исключил, что сумма будет увеличиваться, поскольку вода еще не отступила, а часть домовладений, участков дорог и сельхозугодий по-прежнему в зоне подтопления.

По словам губернатора, которые приводит ИА EAOMedia, несколько десятков миллионов рублей власти выделили из резервного фонда. Расходы большие: только на то, чтобы обеспечить топливом насосные станции в селе Ленинском, ежедневно необходимо 300 тыс. рублей, сказал Левинталь.

Помощь области оказывают соседи — Амурская область, Хабаровский край и китайские города-побратимы. Ситуация остается сложной из-за притока в Амур воды из Уссури и Сунгари. Кроме того, 8 сентября выпало до 70 мм осадков. Напряженная обстановка в Смидовичском и Ленинском районах, в ближайшие неделю-две улучшения не будет, предупредил губернатор.

В зоне подтопления остаются 29 участков дорог общей протяженностью 16,6 км. Затоплены около 57 тыс. га сельхозугодий. Есть участки, куда оценочные комиссии еще не добрались. Власти ЕАО обратились за помощью в правительство и к президенту России. Владимир Путин заверил, что помощь будет. В области работают комиссии по оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что жители ЕАО и Хабаровского края через мессенджеры распространяют информацию о том, что в районе размыло скотомогильники, где погребены животные, погибшие от сибирской язвы, и что зараза попала в Амур. Однако в региональном управлении Россельхознадзора это опровергли.

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