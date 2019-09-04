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Список пострадавших от паводка в ЕАО расширят для выплаты компенсаций

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Власти ЕАО допускают расширение списка претендентов на получение материальной помощи. Речь идет о владельцах участков, пострадавших в результате паводка. Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Поручение дал глава региона Александр Левинталь. Он заявил о необходимости выплаты компенсации тем гражданам, которые в силу обстоятельств не попали под категорию ее получателей, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на региональное управление по внутренней политике.

По последним данным, в 46 населенных пунктах ЕАО подтоплено 165 жилых домов, более 2,5 тыс. приусадебных участков, порядка 4,5 тыс. дачных участков, 30 участков дорог протяженностью 17 км. Общая площадь пострадавших от паводка сельскохозяйственных угодий превышает 56 тыс. га.

Оценочные комиссии работают во всех муниципальных районах региона. В Биробиджане начали проводить дезинфекцию дворов, с территории которых ушла вода.

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