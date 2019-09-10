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Скотомогильники не попали в зону подтопления в ЕАО

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Управление Россельхознадзора по ЕАО ведет мониторинг состояния скотомогильников в области, которая пострадала из-за паводков. В ведомстве назвали недостоверной информацию о том, что захоронения животных, погибших от сибирской язвы, попали в зону паводков, и в связи с этим возникла угроза заражения.

Как говорится в официальном сообщении Россельхознадзора, на которое ссылается ИА EAOMedia, ведомство совместно с управлением ветеринарии правительства Хабаровского края и другими организациями, начиная с 2016 года ежегодно проводят мероприятия по обследованию действующих и законсервированных скотомогильников. Все они находятся на возвышенностях, их отдаление от водных объектов составляет более 1 тыс. м.

Агентство уточняет, что жители Хабаровского края и ЕАО распространяют через мессенджеры информацию о том, что в регионе размыты скотомогильники, зараза попала в реку Амур, а воду из-под крана пить нельзя.

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