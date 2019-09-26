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Более 20 тыс. га сельхозземель за сутки освободились от воды в ЕАО

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В ЕАО за прошедшие сутки от воды освободилось около 22 тыс. га сельскохозяйственных земель, 104 приусадебных участка, три участка дорог общей протяженностью 4,5 км. Это данные ГУ МЧС по региону.

Пока подтопленными остаются 32 жилых дома, 1,1 тыс. приусадебных и 1,6 тыс. дачных участков. В пунктах временного размещения содержатся 30 человек, половина из них — это дети. Межведомственный оперативный штаб по контролю за гидрологической ситуацией, созданный на базе правительства ЕАО, продолжает свою работу.

Как уточняет ИА EAOMedia, каждые сутки с подтопленных участков откачивают 470 тыс. кубометров воды. В Биробиджанском, Октябрьском, Облученском районах, а также в Биробиджане провели дезинфекционную обработку 408 участков. Обеззаразили 27 колодцев. Местным жителям доставили более 190 т питьевой воды.

Жителям ЕАО, пострадавшим во время паводка, начали выплачивать компенсации.

По предварительным данным, паводок причинил ущерб экономике региона на сумму в 2 млрд рублей.

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