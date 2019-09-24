Аграрии не успели заготовить корма из-за паводка в ЕАО

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поручил оказать поддержку животноводческим хозяйствам в закупке сена. Из-за паводка и дождей аграрии не смогли подготовить кормовую базу на зиму.

Помощь производителям будет оказывать управление сельского хозяйства. Аграрии не смогли в полной мере подготовиться к зиме в связи со сложной паводковой обстановкой. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

В ЕАО подтопленными после паводка остаются более 1,4 тыс. приусадебных участков, почти 1,8 тыс. дачных участков и 38 жилых домов. В зоне паводка оказалось более 46 тыс. га сельскохозяйственных земель. Оценочные комиссии составляют списки пострадавших. На выплату финансовой поддержки гражданам направят почти 80 млн рублей. По данным Левинталя, составление и проверка списков пострадавших завершится в конце сентября.

Губернатор также поручил провести мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию для выявления необоснованного завышения цен.