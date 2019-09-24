Еврейская автономная область оказалась не готова к отопительному сезону

Режим ЧС ввели в Еврейской автономной области из-за неготовности к отопительному сезону. Проблемы возникли в 16 населенных пунктах. Замерзнуть рискуют почти 16 тыс. человек. Котельные не готовы к наступлению холодов, поскольку нет дизельного топлива и угля. По словам губернатора области, на решение проблемы из федерального бюджета выделили 98 млн рублей. На этой неделе деньги должны поступить. Власти региона поручили обеспечить запас топлива в котельных на 45 дней.