Пострадавшие от паводка жители Биробиджана вскоре вернутся в свои дома

В Биробиджане продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на солнечную погоду, вода не ушла от жилья. По последним данным, подтоплено 107 дома и 492 приусадебных участка.

Как сообщает ИА EAOMedia, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты установят пушки для просушки зданий, чьи хозяева решили покинуть пункты временного размещения и вернуться в свои дома. 40 колодцев с питьевой водой до сих пор стоят закрытыми. Проводить работы по обеззараживанию пока нельзя. Организован подвоз воды населению.

Из-за дождей была приостановлена дезинфекция пострадавших участков и домов. В районе улицы Советской, 115 работает насосная станция для откачки воды с поселков Грузовое и Восточный. В Биробиджане перекрыты для автомобилей улицы Текстильная и Дальняя. Комиссия по признанию граждан пострадавшими приняла уже 850 заявлений от местных жителей.