Прямой эфир

Пострадавшие от паводка жители Биробиджана вскоре вернутся в свои дома

0
Фото: ТАСС/Музыка Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Биробиджане продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на солнечную погоду, вода не ушла от жилья. По последним данным, подтоплено 107 дома и 492 приусадебных участка.

Как сообщает ИА EAOMedia, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты установят пушки для просушки зданий, чьи хозяева решили покинуть пункты временного размещения и вернуться в свои дома. 40 колодцев с питьевой водой до сих пор стоят закрытыми. Проводить работы по обеззараживанию пока нельзя. Организован подвоз воды населению.

Из-за дождей была приостановлена дезинфекция пострадавших участков и домов. В районе улицы Советской, 115 работает насосная станция для откачки воды с поселков Грузовое и Восточный. В Биробиджане перекрыты для автомобилей улицы Текстильная и Дальняя. Комиссия по признанию граждан пострадавшими приняла уже 850 заявлений от местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Биробиджане начали дезинфицировать пострадавшие от паводка дворы
Школьники перешли на дистанционное обучение из-за паводка в ЕАО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019