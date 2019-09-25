В Хабаровском крае оценили ущерб аграриям от паводка

Власти Хабаровского края заявили, что ущерб от паводка в 2019 году превысил последствия от наводнения в 2013 году. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Если в целом говорить об ущербе, то в сравнении с 2013 годом ситуация для сельскохозяйственной отрасли оценивается как более неблагоприятная в связи с продолжающимися осадками и невозможностью произвести уборку сельскохозяйственных культур на незатопленных площадях», — отметил глава Минсельхоза края Александр Шкурин.

Уточняется, что общая площадь затопления и переувлажнения сельхозугодий составила 24,2 тыс. га. В 2013 году площадь гибели культур составила 21,4 тыс. га.

18 сентября сообщалось, что из-за паводков Хабаровскому краю нанесен ущерб в 990 млн рублей. Такую сумму назвали в краевом правительстве, отметив, что она является предварительной.

Губернатор Сергей Фургал обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву «с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь», однако необходимая сумма не называется.

О текущей ситуации в регионе Фургал доложил и президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка.

В Комсомольске-на-Амуре продолжает работу межведомственная рабочая группа и оперативный штаб МЧС. Всего от паводков в Хабаровском крае пострадали 93 населенных пункта, 670 жилых домов. Подтопленными остаются 440 домов, в них проживают 742 человека.

Владимир Путин призвал не оставлять людей один на один с проблемами и оперативно оказать пострадавшим поддержку в жилищных вопросах с учетом наступающих холодов. По словам главы государства, ответственным за ликвидацию последствий паводка будет Минстрой.