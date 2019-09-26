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Более 100 участков в ЕАО освободились от паводковой воды

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Фото: 79.mchs.gov.ru
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Свыше 100 приусадебных участков и четыре жилых дома за сутки освободились от воды в Еврейской автономной области, подтопленной паводковыми водами. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает региональный главк МЧС РФ.

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В зоне подтопления в ЕАО попали все шесть муниципальных образований региона. Всего с начала паводка были подтоплены 54 населенных пункта, режим ЧС действует в регионе со 2 августа.

«За прошедшие сутки в регионе от воды освободились 104 приусадебных участка, четыре жилых дома, 21 тысяча 848 гектаров сельскохозяйственных земель и три участка дорог, общей протяженностью 4,5 километра», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подтопленными остаются 32 жилых дома, 1148 приусадебных участка и 1602 дачных. 30 человек, среди которых 14 детей, находятся в пунктах временного размещения.

Пострадавшие от паводка жители области начали получать компенсационные выплаты по 10 тысяч рублей. В Биробиджане их получили 464 человека, в Биробиджанском районе — 58, в Облученском — 1, в Октябрьском — 52, в Смидовичском — 105.

24 сентября губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поручил оказать поддержку животноводческим хозяйствам в закупке сена. Из-за паводка и дождей аграрии не смогли подготовить кормовую базу на зиму.

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