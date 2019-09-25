Минсельхоз оценил ущерб российских аграриев от ЧС в регионах

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что ущерб аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в регионах страны в 2019 году может составить 11 млрд рублей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

«На сегодняшний день режим ЧС объявлен в 18 регионах. По нашей оценке, площадь гибели сельскохозяйственных культур превышает 1 млн га. Сумма ущерба может составить порядка 11 млрд рублей», — отметил он.

Кроме того, Патрушев добавил, что Минсельхоз повысил прогноз по урожаю пшеницы с 75 млн т до 78 млн т.

Ранее 25 сентября власти Хабаровского края заявили, что ущерб аграриям от паводка в 2019 году превысил последствия от наводнения в 2013 году. Уточняется, что общая площадь затопления и переувлажнения сельхозугодий составила 24,2 тыс. га. В 2013 году площадь гибели культур составила 21,4 тыс. га.

В августе пострадавшие от лесных пожаров и паводков регионы России запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 млрд рублей.