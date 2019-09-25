Генпрокуратура обвинила Рослесхоз в бездействии в ходе лесных пожаров

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета «зачастую бездействовали». Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

«К примеру, ими не выявлены лежащие на поверхности недостатки по проверке готовности к пожароопасному сезону в Республике Алтай, Новосибирской, Томской областях, хотя прокуроры там вносили представления», — отметил Буксман в ходе совещания в Красноярске.

По его словам, для улучшения ситуации необходимо шире использовать спутниковый мониторинг, установить в лесах системы наблюдения для отслеживания пожаров и дополнительно закупить авиацию.

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка добавил, что органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов. Кроме того, он поручил региональным прокурорам взять под личный контроль вопросы, связанные с противодействием незаконным рубкам и проведением санитарных вырубок.

5 сентября врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов заявил, что в России масштабные лесные пожары не могли начаться из-за поджогов, устроенных с целью скрыть незаконные вырубки. Он отметил, что если человек незаконно вырубил лес и его не поймали, то возвращаться и уничтожать следы — только лишний риск быть обвиненным в организованном поджоге.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива России. Горело около 3 млн га леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.