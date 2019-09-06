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Кобылкин рассказал о реорганизации Росгидромета из-за изменения климата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на ВЭФ во Владивостоке рассказал о грядущей реорганизации Росгидромета, связанной с изменением климата.

«Очевидные климатические изменения уже становятся системой. Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно», — заявил министр, отвечая на вопрос о причине летних природных катаклизмов, приведших к пожарам в Сибири и наводнению в Иркутской области.

По словам Кобылкина, в принципе есть всё, чтобы понимать, и прогнозировать, и быть готовым к тому или иному событию.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Росгидромет ждет серьезная реорганизация»

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