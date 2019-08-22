Москвичам предложили обменять мусор на билеты в театр

Жители Москвы смогут обменять бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты на культурные мероприятия в рамках акции «Искусство ради экологии». Об этом в четверг, 22 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Акция, которая пройдет в Москве во второй раз, стартует 31 августа и продлится до 24 сентября. В это время в городе будут работать 10 пунктов приема отходов. В обмен на стекло, бумагу, пластик, алюминий можно будет получить билеты в кинотеатр, театр, музей или концертный зал, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Всего горожанам предлагают сдать не меньше 2 кг макулатуры или не меньше 1 кг алюминия. Пункты приемы будут действовать в Алексеевском и Останкинском районах, а также в Богородском, Отрадном, Марфино, Свиблово, Лианозово и Сокольниках, пишет «Федеральное агентство новостей».

За счет сданных вторресурсов можно будет попасть на сеанс в сети кинотеатров «Москино», посетить Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Мультимедиа-арт-музей, Crocus City Hall, выставку «Робостанция» на ВДНХ, концерты групп «Мельница», «Звери», «Пикник», «Любэ», певца Эроса Рамазотти, побывать на балетах «Лебединое озеро», «Жизель» и «Щелкунчик» и на многих других мероприятиях. Билет можно будет активировать на сайте проекта, он будет действовать до конца года.

В 2018 году в акции приняли участие 4,5 тыс. москвичей, которые собрали порядка 10 т бытовых отходов. Свыше половины участников сортировали их в первый раз, пишет «Москва 24».

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, акция «Искусство ради экологии» является еще одним шагом к экологичному образу жизни, помогает развивать бережное отношение к окружающему миру, повышает уровень экологической культуры, а также учит правильной сортировке бытовых отходов.

19 августа сообщалось, что в России нашли способ удешевить производство разлагаемого пластика.