Прямой эфир

Москвичам предложили обменять мусор на билеты в театр

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Евгений Самарин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы смогут обменять бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты на культурные мероприятия в рамках акции «Искусство ради экологии». Об этом в четверг, 22 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Акция, которая пройдет в Москве во второй раз, стартует 31 августа и продлится до 24 сентября. В это время в городе будут работать 10 пунктов приема отходов. В обмен на стекло, бумагу, пластик, алюминий можно будет получить билеты в кинотеатр, театр, музей или концертный зал, уточняет агентство городских новостей «Москва».

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова — о катастрофе в Усолье-Сибирском и мусорной проблеме Подмосковья

Всего горожанам предлагают сдать не меньше 2 кг макулатуры или не меньше 1 кг алюминия. Пункты приемы будут действовать в Алексеевском и Останкинском районах, а также в Богородском, Отрадном, Марфино, Свиблово, Лианозово и Сокольниках, пишет «Федеральное агентство новостей».

За счет сданных вторресурсов можно будет попасть на сеанс в сети кинотеатров «Москино», посетить Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Мультимедиа-арт-музей, Crocus City Hall, выставку «Робостанция» на ВДНХ, концерты групп «Мельница», «Звери», «Пикник», «Любэ», певца Эроса Рамазотти, побывать на балетах «Лебединое озеро», «Жизель» и «Щелкунчик» и на многих других мероприятиях. Билет можно будет активировать на сайте проекта, он будет действовать до конца года.

В 2018 году в акции приняли участие 4,5 тыс. москвичей, которые собрали порядка 10 т бытовых отходов. Свыше половины участников сортировали их в первый раз, пишет «Москва 24».

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, акция «Искусство ради экологии» является еще одним шагом к экологичному образу жизни, помогает развивать бережное отношение к окружающему миру, повышает уровень экологической культуры, а также учит правильной сортировке бытовых отходов.

19 августа сообщалось, что в России нашли способ удешевить производство разлагаемого пластика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росприроднадзор проверит свалки в Подмосковье из-за инцидента с А321
Раздельный сбор мусора внедрят в Удмуртии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019