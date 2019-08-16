Росприроднадзор проверит свалки в Подмосковье из-за инцидента с А321

Росприроднадзор совместно с правительством Московской области организует комиссию для проверки свалок, расположенных поблизости к аэропорту Жуковский. Об этом ТАСС в пятницу, 16 августа, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

По его словам, комиссия будет работать публично. Она создана из-за того, что на мусорных объектах может происходить скопление птиц.

При этом в Росприрнадзоре заявили, что животных из двух расположенных вблизи Жуковского свалок может привлечь только сортировочная станция компании «Экосервис». Вторая является нелегальной и расположена у озера Глушица, там находятся строительные доходы, не представляющие интереса для птиц.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.