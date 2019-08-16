Прямой эфир
Сюжет:

СК изучит снятые пассажирами аварийно севшего Airbus видеоролики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи изучат видеозаписи, сделанные пассажирами самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно севшего в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в пятницу, 16 августа.

«Следствием анализируются в том числе любительские видеоролики, отснятые пассажирами в момент полета и приземления воздушного судна», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Следователи уже допросили часть пассажиров и истребовали документы об оказании им медицинской помощи. Также СК проанализирует пояснения на допросе членов экипажа.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К расследованию инцидента c Airbus в Жуковском подключатся французы
Ветеран гражданской авиации назвал причины удачного исхода посадки Airbus A321

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019