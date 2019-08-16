СК изучит снятые пассажирами аварийно севшего Airbus видеоролики

Следователи изучат видеозаписи, сделанные пассажирами самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно севшего в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в пятницу, 16 августа.

«Следствием анализируются в том числе любительские видеоролики, отснятые пассажирами в момент полета и приземления воздушного судна», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Следователи уже допросили часть пассажиров и истребовали документы об оказании им медицинской помощи. Также СК проанализирует пояснения на допросе членов экипажа.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.