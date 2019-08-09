Раздельный сбор мусора внедрят в Удмуртии

В Можге начнут внедрять раздельный сбор отходов. Специальные баки установят в городе в 2020 году.

Можга станет первым городом Удмуртии, где все мусорные площадки будут оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов. Всего планируется установить 80 специальных баков, сообщает ИА «Сусанин». В начале 2019 года уже было оборудовано 20 мусорных площадок, до конца года построят еще столько же.

Места для контейнерных площадок жители Можги выбирали в ходе общественных слушаний. Горожане смогут отдельно выбрасывать алюминиевые банки, тару из-под бытовой химии, пластиковые бутылки и банки, а также стекло. На каждом контейнере будет указан тип принимаемых отходов.