Глава Минприроды отказался запрещать пластик

В России пока нет необходимости отказа от пластика, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «Газете.ru». Впрочем, по его словам, если соответствующий запрет потребуется, его можно будет ввести.

«В России есть всё для того, чтобы справиться с глубокой переработкой этого сырья, в том числе силами малого и среднего бизнеса», — отметил министр.

По его словам, сейчас есть потребность в переработке, а также в сокращении пластика в объемах отсортированного мусора.

«Если мы увидим, что надо будет полностью запрещать пластик, запретим — это проще всего», — сказал глава ведомства.

30 августа сообщалось, что российские переработчики вторичного сырья нарастили закупку пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее.