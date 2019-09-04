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Глава Минприроды отказался запрещать пластик

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В России пока нет необходимости отказа от пластика, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «Газете.ru». Впрочем, по его словам, если соответствующий запрет потребуется, его можно будет ввести.

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«В России есть всё для того, чтобы справиться с глубокой переработкой этого сырья, в том числе силами малого и среднего бизнеса», — отметил министр.

По его словам, сейчас есть потребность в переработке, а также в сокращении пластика в объемах отсортированного мусора.

«Если мы увидим, что надо будет полностью запрещать пластик, запретим — это проще всего», — сказал глава ведомства.

30 августа сообщалось, что российские переработчики вторичного сырья нарастили закупку пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее.

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