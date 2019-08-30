Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

Российские переработчики вторичного сырья нарастили закупку пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.

Для сравнения: в 2017 году импорт составлял $15,4 млн, в 2016-м — $16,3 млн. Предприятия по переработке вторсырья вынуждены закупать пластиковые отходы за рубежом, чтобы поддерживать существующие мощности, пишет РБК в пятницу, 30 августа.

Согласно статистике, лидерами по экспорту отходов в Россию выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн). Также Россия закупала пластиковый мусор у Германии (($1,5 млн), Украины, ОАЭ, Казахстана, Украины (по $1 млн) и еще у 18 стран.

Одновременно с этим растет экспорт макулатуры, несмотря на жалобы переработчиков на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке.

Ранее в августе сообщалось, что в России нашли способ удешевить производство разлагаемого пластика.