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Крупную свалку ликвидируют в Волгоградской области в рамках нацпроекта

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В городе Камышин Волгоградской области начались работы по ликвидации крупной свалки, где на территории в 42 га мусор накапливался десятилетиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты приступили к формированию рельефа территории, затем начнется захоронение отходов. Их изолируют с помощью натуральных сорбентов и специальной пленки. Поверх разместят слой плодородной почвы, где впоследствии высадят кустарники и траву, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Отходы свозились на окраину Камышина в течение многих лет. Свалку закрыли в 2014 году, к тому моменту она состояла из 1,5 млн кубометров мусора. Рекультивировать участок планируют в 2020 году. Тогда же будут ликвидированы свалки в Дубовске и Урюпинске.

Ликвидация многолетних напластований мусора проходит в рамках национального проекта «Экология».

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