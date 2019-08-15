Старинное кладбище в Туле превратилось в свалку

Старое кладбище в Пролетарском округе Тулы превратилось в свалку. На данный момент погост закрыт. Захоронения на нем датированы XVIII веком.

По словам местных жителей, кладбище полностью заросло бурьяном. Кроме того, на его территорию часто выбрасывают мусор, передает ИА «Тульские известия».

Ранее в центре Барнаула рядом с бывшим католическим костелом были обнаружены человеческие останки. Эксперты считают, что захоронения относятся к началу XX века.