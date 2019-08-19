Власти Калужской области закроют мусорный полигон в Тимашово

Свалка в Боровском районе Калужской области будет рекультивирована. Такое распоряжение сделал глава региона Анатолий Артамонов. В настоящее время полигон в деревне Тимашово используется для складирования бытового мусора из Обнинска. Местные жители неоднократно просили закрыть свалку.

«Я думаю, в этом или следующем году полигон в Тимашово надо закрывать. Он расширяться не будет», – сказал Анатолий Артамонов.

Министерство строительства и ЖКХ Егору наладит взаимодействие с региональным экологическим оператором по вопросу размещения местных отходов в экотехнопарке «Калуга», пишет газета «Весть».

Напомним, в Приморском крае до 2024 года должны рекультивировать более 35 га свалок. Несанкционированные мусорные полигоны уничтожат во Владивостоке, Артеме, Дальнереченске и Большом Камне. Это будет сделано в рамках национального проекта «Экология».