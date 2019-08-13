Более 10 крупных свалок ликвидировали в Томске

Специалисты устранили 12 крупных несанкционированных свалок на территории Томска из 34, обнаруженных в 2018 году. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Экология».

В числе мероприятий программы «Чистая страна» – формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), создание условий для вторичной переработки отходов, рекультивация закрытого полигона в Новомихайловке. Об этом сообщает РИА «Томск». Все программы нацпроекта направлены на преодоление негативных последствий разрастания несанкционированных свалок, отсутствия качественной качественной питьевой воды, загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

Напомним, федеральные власти на 78,3% увеличили финансирование на закупку лесопожарной техники и оборудования в регионах по нацпроекту «Экология»; Томская область получит дополнительно около 36 млн рублей, предназначенных для усиления мер борьбы с лесными пожарами и их профилактики. Ранее на эти цели региону уже перечислили 45,7 млн рублей