Лучше честно: открытость вице-премьеров помогла сгладить острые углы

Первому зампредседателя российского правительства Антону Силуанову и вице-премьеру Дмитрию Козаку удалось справиться с потоком негатива, который вылился в СМИ из-за пенсионной реформы и повышения розничных цен на бензин. К такому выводу пришли специалисты из Института региональных проблем, проанализировав эффективность работы вице-премьеров в проблемном поле за последний год. На руку им сыграли скорость и открытость, особенно ценная на фоне острой повестки. Подробнее читайте в материале «Известий».

Актуально для всех

В Институте региональных проблем индекс эффективности за период с 18 мая по 30 апреля 2019-го высчитали не для всех заместителей Дмитрия Медведева. Умение выступать в медиа на фоне проблемной повестки оценивали для вице-премьеров, работа которых напрямую влияет на повседневную жизнь россиян. Так, индекс эффективности коммуникации не стали высчитывать для полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который и в ранге вице-премьера отвечает за отдаленный регион. Кроме того, лишними в списке сочли Максима Акимова, отвечающего опять же за узкоспециализированную тему — оптимизацию кадастровой оценки и изоляцию Рунета, курирующую спорт и культуру Ольгу Голодец, руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, а также Юрия Борисова, ответственного за космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Авторы исследования, результаты которого оказались в распоряжении редакции, опирались на огромный массив данных «Медиалогии» и собственного мониторинга СМИ. По их подсчетам, пристальнее всего россияне следили за новостями, связанными с отраслями в ведении Татьяны Голиковой. И повестка эта была негативной. Несмотря на резонанс, на втором месте оказались пенсии. А на первом месте — безработица, низкие зарплаты и прожиточный минимум. Все эти темы самые сложные, поскольку связаны с механизмом социальной защиты граждан, отмечается в исследовании. Недовольство продолжает нарастать, в том числе из-за объемов лекарственного обеспечения и качества школьного образования.

Свалки по углам

В «красной» зоне индекс эффективности работы с проблемным полем оказался и у Алексея Гордеева, который год назад был назначен зампредседателя правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии. На его отрасль пришлась не менее острая тема — «мусорная реформа». В отдельных регионах (в первую очередь сибирских и дальневосточных) оставалась в повестке и тема хищнической вырубки лесов.

Третий в антирейтинге после Голиковой и Гордеева по результатам исследования — бывший министр спорта Виталий Мутко, на посту вице-премьера занявшийся вопросами строительства и регионального развития. Сгладить вечную тему обманутых дольщиков, судя по графику, ему не удалось, а в последний год новой точкой споров вокруг долевого строительства стало и введение эскроу-счетов, которое строительная отрасль встретила критически.

«Контекстный анализ проблемного поля работы вице-премьеров показывает, что при упоминании тем, связанных с Голиковой, Гордеевым и Мутко, в информационном поле доминирует негативный контекст», — пришли к выводу специалисты Института региональных проблем. При этом, как они подчеркивают, по их отраслям не намечается никакой положительной динамики: хотя бы нейтральных оценок от журналистов по их сферам ответственности не появилось.

Бывает и хуже

С напряженной повесткой, однако, столкнулись не только эти три вице-премьера. Не менее сложная ситуация была в областях, которые курирует первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь это повышение налогов и дефицит региональных бюджетов. Отбиваться от негатива пришлось и Дмитрию Козаку из-за повышения цен на бензин и последовавшей критики не только от населения, но и от нефтяных компаний.

По мнению авторов исследования, в отличие от коллег по кабмину, Силуанову и Козаку удалось «внести в свою коммуникационную стратегию новации, которые позволили в положительную сторону изменить публичные оценки их работы».

Против тех, кто оказался в «красной» негативной зоне, сыграло замалчивание. Например, Алексей Гордеев открыто не прояснил свою позицию по резонансному предложению о запрете на личное потребление санкционных продуктов.

И если в информационном поле, связанном с работой Гордеева, может накопиться еще больше негатива, то у Виталия Мутко такой темой может стать сфера ЖКХ: у населения всё больше вопросов к образованию тарифов, полагают исследователи. А пока больше всего вопросов вызывает механизм эксроу-счетов, который был воспринят как шаг к переделу строительного рынка в пользу крупных игроков и, как следствие, росту цен на жилье.

Вопрос-ответ

Эффективно реагировать на негатив удалось Антону Силуанову благодаря тому, что он проявляет «компетентность в социальных вопросах или вопросах промышленной политики, не отрываясь от удобной для себя финансовой лексики», говорят авторы исследования. Так, первый вице-премьер «отрабатывает» не бюджетные вопросы, но и всю правительственную повестку.

В свою очередь, Дмитрий Козак открыто признал необходимость решать проблему с ростом цен на топливо. И нестандартное решение было принято за счет прямого диалога с бизнесом и последовавшего заключения соглашения о заморозке цен.

«Решения по топливному рынку сопровождала подробная внешняя коммуникация вице-премьера, каждый эпизод которой описывается формулой «проблема – решение – замер результата». Пока ценники на АЗС стабильны, работа с нефтяными компаниями воспринимается СМИ и их аудиторией позитивно», — считают в Институте региональных проблем. Это и стало причиной, почему именно Дмитрий Козак, согласно результатам исследования, получил самый высокий индекс по эффективности коммуникационного реагирования.