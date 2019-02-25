Теория большого сора: в 2019 году на ликвидацию свалок выделят 10 млрд

В 2019 году планируется выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 га. Об этом «Известиям» рассказали в Минприроды. В частности, власти определились с финансированием ликвидации городской свалки в Челябинске — на эти цели в 2019-м заложено 617 млн рублей. Кроме того, рекультивируют и знаменитую «Черную дыру» — нелегальный отстойник промышленных отходов под Дзержинском в Нижегородской области. В 2020 году субъекты получат из федерального бюджета еще 10,4 млрд рублей на закрытие 42 свалок и 15 опасных объектов.

Деньги на мусор

В ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные.

На 2019 год запланировано 49 мероприятий более чем в десятке регионов. Речь идет о ликвидации незаконных полигонов и обезвреживании наиболее зараженных территорий, сообщили в Минприроды. В распоряжении «Известий» есть перечень этих объектов. Их общая площадь составляет около 700 га. В населенных пунктах, расположенных вблизи них, живет 3,9 млн человек. В 2019 году на рекультивацию этих земель запланировано потратить около 10 млрд рублей (6,7 млрд — из федерального бюджета, 3,1 млрд — из региональных).

trash1 Шламоотстойник в Дзержинске Нижегородской области Фото: ТАСС/Николай Мошков

Уже готовы соглашения о предоставлении 6,2 млрд федеральных средств 12 субъектам. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Смоленская, Брянская, Новгородская и Мурманская области, отметили в Минприроды.

Один из самых известных опасных объектов — «Черная дыра» площадью 3,5 га в Нижегородской области. Озеро с таким названием полвека наполнялось отходами от завода «Оргстекло». Оно внесено в Книгу рекордов Гиннесса как «самый загрязненный малый водоем в мире». В 2019 году на ликвидацию отстойника выделят 1,1 млрд рублей.

— Дзержинск как один из самых грязных городов планеты — это, совершенно очевидно, болевая точка. В городе и на прилегающих к нему территориях сконцентрировано большое количество химических загрязнений, — отметил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Всего в Нижегородской области на 2019 год утверждено три мероприятия. Самое крупное из них — консервация шламонакопителя «Белое море» площадью 71,5 га на территории завода «Капролактам».

Челябинск и все-все-все

Самая крупная городская свалка сформировалась в Челябинске (74,1 га). В 2019 году на ее рекультивацию будет выделено 617 млн рублей. Сегодня в Челябинске живет 1,2 млн человек. В сентябре прошлого года в областном центре произошел мусорный коллапс. С улиц не вывозили отходы, и местные власти ввели в городе режим ЧС. Частные перевозчики просили повысить тарифы на вывоз мусора из-за закрытия городского полигона. Завершение работ по рекультивации запланировано на 2021 год, следует из материалов Минприроды. Однако уже в 2020 году в городе должны быть проведены международные саммиты ШОС и БРИКС.

trash3 Последствия закрытия городского полигона ТКО в Челябинске Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Не исключено, что на 2021 год просто оставили благоустройство. Негативное воздействие свалки резко снижается в разы, как только туда перестают возить мусор и начинают работы по дегазации, выполаживанию (уменьшению угла наклона) склонов, удалению фильтратов, строительству очистных сооружений, — сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

В феврале Владимир Путин поручил правительству до конца марта найти единственного исполнителя работ по ликвидации этого полигона.

Больше всего средств в 2019 году планируется направить на рекультивацию подмосковных свалок — 5,5 млрд рублей. Это полигоны «Кучино» (вблизи Балашихи с населением 462,7 тыс. человек), «Долгопрудный», «Дубна Левобережная», «Слизнево», «Аннино», «Кулаковский», «Царево».

Наибольшее количество объектов расположено в северокавказских республиках. В Чечне — 21. В Кабардино-Балкарии — три. В Карачаево-Черкесии запланирован вывод из эксплуатации и рекультивация I очереди хвостохранилища горно-обогатительного комбината Урупского месторождения, площадь территории составляет 55,9 га. По два опасных объекта, которые планируется ликвидировать, расположены в Северной Осетии и Ингушетии.

Свалочные газы продолжают выделяться десятилетиями, поэтому средства нужны не только на рекультивацию, но и на поддержание накрытых полигонов, отметил Алексей Макрушин.

Свалки-2020

В 2020 году планируется направить 10,4 млрд рублей из федерального бюджета 30 субъектам. Помимо ранее упомянутых это Владимирская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Тверская, Тульская, Калининградская Астраханская, Новосибирская, Свердловская области, Ставропольский край, Чувашская Республика и другие. Деньги пойдут на ликвидацию 42 несанкционированных свалок в границах городов и 15 наиболее опасных объектов.

До конца 2022 года планируется рекультивировать 108 несанкционированных полигонов, к 2025-му — 191, уточнили в Минприроды.

trash2 Факел для утилизации свалочного газа на полигоне ТБО «Кучино» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Москва 24

Свалки, которые включены в план, зафиксированы на 1 января 2018 года, выделенных денег на их ликвидацию достаточно, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Новые свалки, которые появятся в будущем, станут убирать не за счет платы граждан за вывоз мусора, эти затраты оплатит собственник земельного участка. Но поскольку свалки зачастую расположены на неразграниченных территориях, расходы лягут на плечи муниципалитета или региона.

— Таким образом, власти будут заинтересованы в том, чтобы все заключали договор с регоператором. Черный бизнес, который возит мусор по ночам, просто потеряет работу, — отметил эксперт.

Сегодня некоторые юрлица уклоняются от заключения договоров с регоператором. В начале февраля в России был создан прецедент: в Саратовской области суд удовлетворил иск заместителя пугачевского межрайонного прокурора, обязав предпринимателей заключить договор о вывозе коммунальных отходов.