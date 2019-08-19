В России нашли способ удешивить производство разлагаемого пластика

Российские ученые обнаружили способ удешевить производство экологичного биоразлагаемого пластика с помощью бактерий, синтезирующих материал.

Бактерии, с которыми работают ученые, позволяют синтезировать различные виды пластика, пригодные для самых разных сфер применения. Материал можно будет использовать даже в медицине. С помощью него можно будет производить перевязочные материалы, шовные нити и костные протезы, обладающие высокой биосовместимостью.

Полимерная упаковка, созданная с помощью бактерий, будет быстро разлагаться в естественной среде, в отличие от нефтехимических аналогов. По мнению ученых, внедрение новой упаковки сможет решить проблему переполненности мусорных свалок пластиковым мусором. Кроме того, отпадет необходимость строительства мусоросжигательных производств и запуска перерабатывающих предприятий.

«На сегодняшнем этапе биоразлагаемый пакет из нашего полимера будет стоить порядка 140 рублей, что дороже аналогов из бумаги и стандартного полиэтилена. Однако цену можно снизить при создании масштабных производств и их размещении вблизи предприятий пищевой промышленности, отходы которых должны стать наиболее доступными субстратами для культивирования бактерий», — отметила доцент базовой кафедры «Биотехнологии» Сибирского федерального университета Анна Шумилова.

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