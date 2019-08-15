Неизвестные микроорганизмы обнаружены в крымской пещере «Таврида»

Ученые обнаружили неизвестные микроорганизмы в крымской пещере «Таврида». Об этом рассказал председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

Ранее он сообщал, что в пещере имеется тонкая корка уникальных фосфатных минералов. Оказалось, что они «пронизаны живыми организмами — микробами», уточнил он. «Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов», — цитирует его 15 августа «РИА Новости».

Для изучения микроорганизмов в Крым специально прилетит группа микробиологов из Уральского отделения РАН.

В июле стало известно, что в крымской пещере «Таврида» мог обитать древний человек. В пещере были найдены осколки каменных орудий. Также при изучении пещеры ученые обнаружили новые большие подземные ходы.

Карстовая пещера «Таврида» была обнаружена возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма во время строительства одноименной трассы. В пещеру протяженностью более километра были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили спелеологи, археологи, палеоботаники и другие специалисты.