Объем отходов в Москве вырос в 2,6 раза за восемь лет

Количество отходов в Москве увеличилось до 5,5 млн т, что в 2,6 раза выше показателя 2010 года. Об этом говорится в проекте государственного доклада Минприроды, опубликованном во вторник, 3 сентября, на сайте ведомства.

«Количество образованных отходов в 2018 году составило 5,516 млн т, с 2017 года выросло на 19,3%», — говорится в сообщении.

При этом в 2018 году из Москвы было вывезено 4,574 млн т твердых коммунальных отходов, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

22 августа сообщалось, что жители Москвы на 10 пунктах приема отходов смогут обменять бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты на культурные мероприятия в рамках акции «Искусство ради экологии». Акция, которая проходит в Москве во второй раз, стартовала 31 августа и продлится до 24 сентября.