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В Москве изменят режим включения отопления

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти Москвы изменят регламент по подаче отопления с 1 октября. Как пояснила 23 сентября член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Елена Николаева, тепло будут включать и выключать в зависимости от температуры на улице, а не от сроков запуска.

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«Мы действительно обсуждали это уже и с профильными руководителями данного направления исполнительной власти Москвы, и готовится новый регламент, который должен вступить в силу с 1 октября», — цитирует Николаеву «РИА Новости».

По ее словам, в новом регламенте не будет «навязанных услуг» — например, когда за окном +20 градусов, а подача тепла в дома продолжается.

Согласно текущему регламенту отопление включается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится на отметках ниже +8 градусов.

Как заявил ранее в этот день вице-мэр Москвы Петр Бирюков, подача тепла уже началась в квартиры, административные и промышленные здания. Полностью в городе включат отопление в течение пяти дней.

В Москве уже работает горячая линия по вопросам отопления: +7 (800) 100-23-29. По этому номеру горожане могут узнать о начале отопительного сезона и оставить заявку в случае проблем.

Синоптики прогнозируют потепление в Москве на ближайшие выходные.

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