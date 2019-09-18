Прямой эфир

В Москве заработала «горячая линия» по вопросам отопления

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве запустили «горячую линию» по вопросам включения отопления. Об этом в среду, 18 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем.

Снять со счетчика: ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
Инициатива Минстроя об их отмене получила нового союзника

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, в начале сезона увеличивается число звонков на линию единого диспетчерского центра (ЕДЦ), который ведет прием заявок жителей в сфере ЖКХ. Он пояснил, что дозвониться в ЕДЦ по несвязанным с отоплением вопросам становится сложнее и проблему решит выделенная линия, пишет «Москва 24».

Уточняется, что на «горячую линию» можно позвонить и через ЕДЦ по номеру: +7 (495) 539-53-53, а для уточнения сведений об отоплении после набора номера следует нажать цифру 2. В случае возникновения проблем с отоплением можно оставить заявку при помощи мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В работу она принимается сразу после подачи, а ее статус можно отследить в приложении, пишет сайт kp.ru.

Отопление в столице обычно включают, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней подряд, а прогноз погоды не обещает потепления. Работы по запуску отопления занимают несколько суток. Сперва тепло начинает поступать в детсады, школы, больницы и поликлиники, а потом — в жилые дома и на промышленные предприятия.

Накануне, 17 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отопление подадут в школы и детские сады Мурманской области
«Сейчас идет новый тренд на снижение затрат»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский — о сдерживании тарифов на ЖКХ, ремонте теплосетей и появлении 5G на опорах уличного освещения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019