В Москве заработала «горячая линия» по вопросам отопления

В Москве запустили «горячую линию» по вопросам включения отопления. Об этом в среду, 18 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, в начале сезона увеличивается число звонков на линию единого диспетчерского центра (ЕДЦ), который ведет прием заявок жителей в сфере ЖКХ. Он пояснил, что дозвониться в ЕДЦ по несвязанным с отоплением вопросам становится сложнее и проблему решит выделенная линия, пишет «Москва 24».

Уточняется, что на «горячую линию» можно позвонить и через ЕДЦ по номеру: +7 (495) 539-53-53, а для уточнения сведений об отоплении после набора номера следует нажать цифру 2. В случае возникновения проблем с отоплением можно оставить заявку при помощи мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В работу она принимается сразу после подачи, а ее статус можно отследить в приложении, пишет сайт kp.ru.

Отопление в столице обычно включают, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней подряд, а прогноз погоды не обещает потепления. Работы по запуску отопления занимают несколько суток. Сперва тепло начинает поступать в детсады, школы, больницы и поликлиники, а потом — в жилые дома и на промышленные предприятия.

Накануне, 17 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону.